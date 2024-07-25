'Altın vize'nin Endonezya'ya yıllık getirisi: 123 milyon dolar

Endonezya için 'altın vize' elde etmenin 9 yolu bulunuyor. Ülkede 2,5 milyon dolar yatırım yapan kişilere 5 yıl, 5 milyon dolar yatırım yapanlara ise 10 yıl oturum izni sağlanıyor.

Turistler ise devlet bankalarına 350 bin dolar yatırarak 5 yıl, 700 bin dolar yatırarak 10 yıl oturum izni alabilecek. Yatırılan paralar ilerde devlet tahvili veya Merkez Bankası listesinde yer alan şirketlerin hisse senetlerini satın almak için kullanılabilecek.

Devlet bankalarına 130 bin dolar yatıran ve değeri 1 milyon doların üzerinde olan ev satın alanlar 5 yıllık vize sahibi olabilecek. Şirketler ise 5 yıl kalmak için 25 milyon dolar, 10 yıl kalmak için ise 50 milyon dolar yatırım taahhütlerinde yöneticileri ve üst düzey yetkilileri için altın vize alabilecek.

İlk altın vize sahibi: OpenAI CEO'su Samuel Harris Altman

Karim, Endonezya’nın 2024 sona ermeden önce 1000 altın vize çıkarma niyetinde olduğunu kaydetti. Endonezya, 2024’te yüzde 5,2’lik ekonomik büyüme hedefine yardımcı olması için 101,5 milyar dolarlık yerel ve yabancı doğrudan yatırım almayı öngörüyor.

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nın Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman, altın vizeyi alan ilk kişi olurken, Altman’a 10 yıllık 'küresel yetenek' izni verildi. Endonezya Milli Takımı’nın Güney Koreli Teknik Direktörü Shin Tae-yong’a da bugün yapılan etkinlikte altın vize verildi.