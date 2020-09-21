Altmaier: AB çelik işçilerini koruyacak
Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier AB'nin çelik işçilerini terk etmeyeceğini söyledi.
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği (AB) ticaret bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin COVID-19 salgınından ciddi boyutta etkilenen çelik işçilerini destekleyeceğini söyledi.
Altmaier çelik sanayinin AB'nin çekirdek sektörlerinden olduğunu ve korunması gerektiğine işaret etti ve AB'nin sektörün çevre dostu üretime geçmesini desteklemeye odaklandığını belirtti.
Avrupalı çelik üreticileri uzun süredir, başta Çin olmak üzere, deniz aşırı rekabetin kendilerine zarar vereceği konusunda endişelerini dile getiriyorlardı.
Almanya'nın büyük çelik üreticilerinden ThyssenKrupp AG, COVID-19 salgını etkisiyle üçüncü çeyrekteki kaybının yıllık 668 milyon euroya ulaştığını açıklamıştı.