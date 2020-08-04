Altmaier: ABD ile Nord Stream 2'yi görüşmeye hazırız
Peter Altmaier Almanya'nın ABD ile Nord Steam 2 hakkında görüşmeye hazır oldğunu açıkladı.
Almanya Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın ABD ile Nord Stream 2 boru hattı projesi üzerinde görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Altmaier, Almanya hükümetinin projeye yönelik yaptırımların uygulanmayacağını ve gerginliklerin artmaması için görüşmeler yapılacağını umduğunu söyledi.
Alman Basın Ajası'na konuşan Altmaier, tarafların uluslararası hukuk normlarına uyacağını beklediğini belirtti.