Altmaier vergi zammına karşı çıktı
Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, COVID-19 krizi esnasında vergilerin artırılmaması gerektiğini duyurdu.
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, COVID-19 krizi esnasında vergilerin yükseltilmemesi gerektiğini ve bilakis sanayi ve kimi diğer alanlarda vergi indirimine gidilmesi gerektiğini açıkladı.
Altmaier, hükümetin başlıca görevlerinden birinin sanayi sektöründe istihdamı korumak olduğunu ifade etti ve isim vermeyerek kimi Çinli şirketlerin kriz döneminde Alman şirketleri satın almak istediğini belirtti.
Altmaier ayrıca bugün yapılacak Avrupa Birliği enerji bakanları toplantısı öncesinde, ülkesinin en geç 2050 yılında sıfır karbona geçeceğini söyledi.