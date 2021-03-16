“Alüminyum sektörü 2050’ye kadar karbon salınımını yüzde 77 azaltmalı”

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI), küresel alüminyum üreticilerinin iklim değişikliği hedeflerini tutturabilmek için 2050 yılına dek karbon salınımlarını yüzde 77 düşürmeleri gerektiğini açıkladı.

IAI Genel Sekreter Yardımcısı Chris Bayliss, sektörün önündeki en büyük engelin, diğer pek çok sektör gibi, karbon salınımını azaltırken, talebe cevap verebilmek olduğunu söyledi.

IAI’ın emisyonları azaltmanın yollarını ayrıntılı olarak açıkladığı raporuna göre, alüminyum emisyonlarının yaklaşık yüzde 60'ı, hammaddeleri hafif metalde eritmek için kullanılan elektrikten kaynaklanıyor.

Alüminyum talebinin 2050 yılına kadar yüzde 80 artarak yaklaşık 180 milyon ton yarı işlenmiş ürüne ulaşacağının beklendiğini belirten Bayliss, sektörün karbon emisyonlarını mevcut 1,1 milyar ton seviyesinden 2050 yılına kadar 250 milyon tona düşürmenin yollarını bulması gerektiğini söyledi. Sektörün karbon salınımının önlem alınmadığı takdirde, 2050 yılına kadar 1,6 milyara çıkması bekleniyor.

Karbon emisyonuna en büyük katkı, hem dünyanın en büyük alüminyum üreticisi hem de elektrik üretmek için büyük bir kömür kullanıcısı olan Çin'den geliyor .

Ancak Bayliss, hidroelektrikle sözde "yeşil alüminyum" üreten üreticilerin bile küresel iklim değişikliği hedeflerini karşılamak için emisyonları azaltması gerekeceğini söyledi.

Örneğin, eritme işleminde karbon anotların kullanılması dahil işleme emisyonları toplamın yaklaşık yüze 15'ini oluşturuyor.

Bayliss, alüminyumun geri dönüştürülmesinin emisyonları sınırlaması sebebiyle , emisyonları düşürmek için bir strateji olarak geri dönüştürülmemiş 7 milyon ton metali toplamanın yollarını bulma gereğine işaret etti.