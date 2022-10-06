Amazon, 150 bin kişiye istihdam sağlayacak

Amazon, yaklaşan tatil sezonunda müşteri taleplerinin zamanında karşılanabilmesi için ABD'de büyük bir istihdam atağına başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Amazon, paketleme, sıralama ve gönderim bölümlerine 150 bin tam zamanlı, yarı zamanlı ve mevsimlik işçi alacak.

Amazon'un açıklamasına göre işe alınacaklara ortalamada saat başına 19 dolardan fazla ödeme yapılacak.

ABD genelinde işe alımlar yapılacak ancak en çok işe alım Kaliforniya, Idaho, Iowa, Utah, Teksas, Washington, Oregon, Illinois, Missouri, Tennessee ve Michigan eyaletlerinde gerçekleştirilecek.