Amazon, Anthropic'e milyarlarca dolarlık yeni yatırım yapmayı planlıyor

Amazon, geçen yıl Eylül ayında OpenAI rakibine 4 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını duyurmuş ve müşterilerinin Anthropic'in teknolojisine erken erişim sağlayacağını söylemişti.

Habere göre Amazon, yapay zeka modelini eğitmek için Amazon'un bulut hizmetlerini kullanan Anthropic'ten, kendisi tarafından geliştirilen çiplerle çalışan çok sayıda sunucu kullanmasını istedi.