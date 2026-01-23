Amazon binlerce çalışan ile yolları ayırıyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Amazon kurumsal tarafta planladığı ve 30 bin kişilik işten çıkarmanın ikinci turuna başlıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında yaklaşık 14 bin çalışanıyla yollarını ayıran Amazon'un önümüzdeki haftadab itibaren de 16 bine yakın beyaz yakalıyı işten çıkarması bekleniyor

İşten çıkarmaların Amazon Web Services (AWS), perakende operasyonları, Prime Video ve People Experience and Technology olarak bilinen insan kaynakları birimlerini kapsayacağı iddia edilirken, henüz hangi birimlerde ne kadar işten çıkarma yapılacağı netleşmedi.



Planlamaya yakın kaynaklar, sürecin önümüzdeki hafta hız kazanacağını ve detayların şekilleneceğini aktarırken, Amazon cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.