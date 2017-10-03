Amazon, eczane pazarına girmeyi planlıyor

03 Ekim 2017

Perakende ve teknoloji devi Amazon, şimdi de eczane pazarına girmeyi planlıyor.

Amazon’un ilaç işine girmeyi düşündüğünün söylentisi bile ABD’de, ilaç tedarik zincirinde dalgalanmalara neden oldu.

İlk güçlü işaret Japonya'dan

Amazon’un eczane endüstrisine girmeyi düşündüğüne dair ciddi işaretler bulunduğunu belirten Rad Ecza Deposu Genel Müdürü Can Sökmen konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Amazon’un perakende eczane alanıyla ilgili niyetleri bu yılın ilk yarısında aşırı bir şekilde artmaya başladı. Sağlık sigortası şirketi Premera Blue Cross'dan Mark Lyons’u Eczane Yönetici’si olarak işe aldı. Amazon, Japonya web sitesinde, OTC ilaçlarının sipariş edilmesini sağlayacak farmasötik bir bölüm başlattı. OTC ilaçları, Japonya’da satın alınmadan önce eczacı onayı gerektiren en güvenli ilaç kategorisidir. Bu girişim, şirketin eczane raflarında güvenli saklanan ve sıkıca kontrol edilen ilaçların internetten satışıyla ilgilendiğini gösteriyor. Amazon, zaten internet perakende kanalları aracılığıyla tıbbi malzeme ve ekipman satarak tıbbi teknolojilere olan ilgisini belli ediyor. Bunun yanında, Amazon’un “1492" olarak adlandırılan, uzaktan sağlık ve elektronik sağlık kayıtları alanında, gizli bir laboratuvar ve yazılım donanımı üzerine çalıştığı biliniyor"

Amazon'un organik süpermarket zinciri Whole Foods Market'i, haziran ayında 13.7 milyar dolara satın almasını da bu iddiayı güçlendirdiğini belirten Sökmen, "Whole Foods, Amazon’a önemli ölçüde fiziksel perakende varlığı kazandırıyor. Haziran ayında yayınlanan bir Morgan Stanley raporunda ise, bu satın almanın ilaç dağıtımına giriş noktası oluşturduğu ve Whole Foods'ün Amazon’un eczane sektörüne daha kolay giriş yapmasını sağlayacağı belirtildi. Bu sinyaller, Amazon'un ABD eczane pazarına girmeyi gerçekten planladığına dair güçlü işaretler veriyor" diye konuştu.

İddiası bile piyasayı etkiledi

Amazon'un ilaç işine gireceği düşüncesinin daha şimdiden piyasada bozulmalara neden olduğunu ifade eden Sökmen, "CVS ve Walgreens gibi eczacılık sektöründeki ABD'li büyük oyuncuların hisse senetlerinde düşüş yaşanıyor. Tedarik zincirindeki herkes sinir halinde. Eczacılık sektörü, reçete ile satılan ilaçların internetten satılabilecek ürünlerle karşılaştırılamayacağını söyleyerek tepki gösteriyor. Bu arada, daha yaşlı, internetten alışverişe sıcak bakmayan jenerasyon da Amazon için engel teşkil edecektir" dedi.