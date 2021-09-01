Amazon, "Facebook'un tüm işgücü kadar" işe alım yapacak

Amazon CEO'su Andy Jassy önümüzdeki aylarda teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe almayı planladıklarını açıkladı.

Buna göre Amazon, Google tüm çalışanlarının üçte biri veya Facebook'un işgücünün tamamı kadar kişiyi işe almayı öngörüyor.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Jassy, şirketin diğer sektörlerin yanısıra perakende, bulut bilgi işlem ve reklam sektörlerindeki talebe ayak uydurabilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Jassy şirketin hızlı internet ağını geliştirmek için uzaya uydu gönderme girişimi olan Project Kuiper'in de yeni istihdama ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

PwC'nin ABD'de yaptığı ve çalışanların yüzde 65'inin iş değiştirmek istediğini söylediği ankete atıfta bulunan Jassy "Salgın nedeniyle çok fazla pozisyonda değişiklik yapıldı ve daha farklı ve yeni işler yapmak isteyen çok fazla insan var" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon'un şu anda dünyanın farklı yerlerinde teknoloji ve kurumsal alanda çalışan 275,000 çalışanı bulunuyor.