Amazon işçileri Black Friday, Cyber Monday'de küresel protestolar planlıyor

Amazon çalışanları şirketteki kötü çalışma koşulları nedeniyle üst üste beşinci kez protesto ve grev düzenlemeyi planlıyor. Gösteriler bu Cuma'dan Pazartesi'ye kadar sürecek.

Organizatörler Amazon'dan işçilerine adil ödeme yapmasını, sendikalara üye olma haklarına saygı göstermesini, adil vergi payını ödemesini ve çevresel sürdürülebilirliği taahhüt etmesini talep ettiklerini söyledi. UNI Global Union Genel Sekreteri Christy Hoffman yaptığı basın açıklamasında "Amazon'un durmak bilmeyen kâr arayışı işçilere, çevreye ve demokrasiye mal oluyor" dedi.