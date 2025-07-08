Amazon Prime Day başladı: Yüz binlerce üründe özel indirim

Amazon, dünya genelinde Prime üyelerine yönelik alışveriş etkinliği olan “Prime Day” kampanyasını Türkiye’de de başlattı. 14 Temmuz’a kadar sürecek kampanyada Amazon.com.tr üzerinden sunulacak özel fırsatlar, Türkiye’deki kullanıcıların talepleri doğrultusunda oluşturuldu.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşımla, bu yıl 3. kez Prime Day için Türkiye'deki müşterilerimizin doğrudan taleplerine kulak vererek, yüz binlerce indirim önerisini değerlendirdik. En çok talep edilen ürünleri özel Prime fırsatlarıyla sunuyoruz."

Marriott, Prime Day’in sadece bir indirim dönemi değil, müşteri odaklı inovasyon anlayışlarının bir yansıması olduğunu vurguladı.