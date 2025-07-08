Amazon Prime Day bu yıl ilk kez 4 gün sürecek
E-ticaret devi Amazon, bu yıl 11’incisi düzenlenen Prime Day alışveriş etkinliğini ilk kez 4 güne çıkararak genişletme kararı aldı. 2015 yılında başlayan ve 2019’dan bu yana iki gün süren Prime Day, 2024 itibarıyla daha uzun soluklu bir indirim maratonuna dönüştürecek.
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Amazon, bu yıl 11’incisi düzenlenen Prime Day indirimlerini ilk kez 4 gün boyunca sürdürecek.
Seattle merkezli şirket, Prime üyeleri için sunulan özel indirimlerin ABD Doğu saatiyle 9 Temmuz saat 03:01 itibarıyla başlayacağını duyurdu.
Uzatılan etkinlik, Amazon’un genç nesil tüketicilere yönelik yeni üyelik avantajlarıyla birleşerek, Z kuşağının ilgisini çekmeyi hedefliyor.