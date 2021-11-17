Amazon, Visa kredi kartlarını kabul etmeyeceğini duyurdu

Amazon, İngiltere’de önemli bir karar aldı. Visa ile işlem ücretleri konusunda anlaşmazlık yaşayan Amazon, Visa’nın kredi kartlarını artık kabul etmeyeceğini duyurdu ancak karar, banka kartlarını kapsamayacak.

Mastercard, Brexit’in ardından işlem ücretlerini artırip İngiltere vatandaşlarının AB ülkelerinden yapacağı ödeme işlemleri için satıcılardan aldığı ücreti 5 katına kadar çıkarmıştı. Ancak Amazon’un yeni kararının, Brexit ile herhangi bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Amazon sözcüsü, Visa’nın istediği yüksek ödeme maliyetleri nedeniyle böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Sözcü, “Visa’nın yüksek ödeme maliyetinin sonucu olarak, Amazon.co.uk 19 Ocak 2022’den itibaren Birleşik Krallık tarafından verilen Visa kredi kartlarını artık kabul etmeyeceği için üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

Karardan sonra Visa’dan yapılan açıklamada, hayal kırıklığına uğradıkları ve sorunları çözmek için çalıştıklarının ifade edildi.