Amazon'da dev küçülme! 30 bine kadar çalışanla yollar ayrılacak

Amazon, devam eden yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamaya giriyor. Şirket, 26 Ocak 2026 itibarıyla kapsamlı bir işten çıkarma dalgasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Pandemi döneminde hızla artan istihdamın ardından çalışan sayısının 1,6 milyonun üzerine çıkması, Amazon'u yeni ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılanmaya yöneltti. Bu kapsamda şirket, özellikle orta kademe yöneticiler ile kurumsal destek birimlerinde personel azaltımına gidecek.

Resmî başvurulara göre, işten çıkarmaların ilk aşaması Mayıs ayına kadar devam edecek. Süreç sonunda işini kaybedenlerin sayısının 30 bine kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Söz konusu adımların, operasyonların sadeleştirilmesi, bürokratik yükün azaltılması ve kaynakların yapay zekâ ile AWS veri merkezleri gibi stratejik alanlara yönlendirilmesi hedefiyle atıldığı ifade ediliyor.

Amazon CEO'sundan 'daha çevik bir organizasyon' hedefi

Amazon CEO'su Andy Jassy, önceki açıklamalarında karar alma süreçlerini yavaşlatan yönetim katmanlarının azaltılmasının önemine dikkat çekmiş, daha çevik ve start-up benzeri bir organizasyon modeline geçiş hedefini dile getirmişti. Planlanan işten çıkarmaların da bu doğrultuda, şirketin pazar taleplerine daha hızlı yanıt verebilmesini amaçladığı değerlendiriliyor.

İşten çıkarmaların yasal yükümlülüklere uygun şekilde kademeli olarak uygulanacağı, etkilenen çalışanlara bildirim süresi boyunca en az 90 gün maaş ve yan hak sağlanacağı bildirildi. Amazon'un bu süreçte, insan kaynağı ağırlıklı yapıdan teknoloji ve otomasyon odaklı bir modele geçişi ön plana çıkardığı görülüyor. Yapılan değerlendirmeler, yapay zekâ ve otomasyon sistemlerinin birçok departmanda tekrarlayan görevleri devraldığını ve bunun ilerleyen dönemde iş gücü ihtiyacını daha da azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Yapay zekâya 100 milyar dolarlık yatırım planı

Microsoft Azure ve Google Cloud gibi rakiplerin yarattığı mali baskılar da Amazon'un maliyet disiplinine yönelmesinde etkili oluyor. Şirket, idari pozisyonlardan teknoloji ağırlıklı rollere geçişi hızlandırmayı hedeflerken, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekâ altyapısına 100 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Mevcut işten çıkarma dalgası, pandemi dönemindeki hızlı büyümeyi dengelemeyi amaçlayan ve son birkaç yıldır sürdürülen "doğru ölçeklendirme" sürecinin son aşaması olarak görülüyor. Kısa vadede çalışanlar açısından zorluklar yaratması beklenen bu adımların, uzun vadede Amazon'un rekabet gücünü ve operasyonel verimliliğini artırması hedefleniyor.