Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi

Önceden duyurulduğu gibi bugün görevinden ayrılan Jeff Bezos'un yerine seçilen Andy Jassy göreve başladı.

Şirketin kurulduğu 5 Temmuz 1994'ten bu yana CEO olarak görev yapan Bezos ise yönetim kurulu başkanı oldu.

Uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanacağını belirten Bezos, haziran ayında sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını duyurmuştu.

175 bin dolar maaş, 45 milyon dolar hisse

Amazon'un verdiği bilgiye göre bugün göreve başlayacak olan Andy Jassy'nin taban maaşı 175 bin dolar olarak belirlendi. Bunun üzerine 45,3 milyon dolar tutarında hisse verilecek.

Amazon ayrıca, Jassy'yi toplam 214 milyon dolar değerinde, 61 bin Amazon hissesi de ödüllendirecek.

Amazon'da tam zamanlı ve geçeci işçilerin medyan maaşları geçen yıl 29 bin 7 dolar oldu. Bezos'un taban maaşı 81 bin 840 dolardı.