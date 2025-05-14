Amazon'da kariyer bu sorunun cevabında gizli: Şanslı bir insan mısın?

Çalışma şartları ile pek çok kişinin hayalini süsleyen Amerikan devi Amazon'un, eleman seçiminde kullandığı mülakat sorusu gündem oldu.

"Şanslı bir insan mısın?"

7 sene Amazon'da yöneticilik yapan Dan Rose, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un mülakatlarda adaylara yönelttiği çarpıcı o soruyu paylaştı. Rose'un iddiasına göre Bezos, adaylara "Şanslı bir insan mısın?" diye soruyor, adayın verdiği cevaba göre çalışma kararını veriyordu.

Soru 3 özelliği ölçüyor

Rose, bu soruyla adayın liderlik potansiyelinin, alçakgönüllülüğünnü ve iyimserliğinin ölçüldüğünü belirtirken, Bezos'un tercih ettiği cevabı da açıkladı.

Adaylar"Şanslı bir insan mısın?" sorusuna genellikle şu 3 cevaptan biri veriyordu:

1. Evet, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu noktaya gelmek için çok çalıştım ama aynı zamanda karşıma çıkan fırsatları iyi değerlendirdim.

2. Hayır, hiç şanslı hissetmedim ama başıma gelen kötü şeylerin üstesinden geldim.

3. Hayır, çünkü şansa ihtiyacım olmadı. Zaten herkesten daha zekiyim.

Amazon kariyerinin başlangıcı o cevapta saklı

Rose'a göre Bezos, kendisini şanslı gören ama bu şansı çabalayarak elde ettiğini ifade eden adaylara öncelik veriyordu.

2 ve 3 numaralı cevapların kibirli ya da karamsar bir kişiliğe işaret ettiğini ifade eden Rose, bu cevapları veren adayların da başarılı bir ekip oyuncusu olmadığını düşündüğünü belirtti.