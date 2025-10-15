Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası: Hedefte insan kaynakları var

ABD merkezli Amazon, maliyetleri azaltma ve verimliliği artırma stratejisi çerçevesinde yeni bir küresel küçülme planı hazırladı.

Fortune’a konuşan kaynaklara göre, işten çıkarmalardan en fazla etkilenecek bölüm, şirket içinde PXT (People eXperience and Technology) olarak adlandırılan insan kaynakları birimi olacak.

PXT biriminin dünya genelinde 10 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bu bölümde işe alım ekipleri, teknoloji uzmanları ve geleneksel insan kaynakları kadroları yer alıyor.

Planlanan kesintilerin zamanlaması ve toplam etkilenen çalışan sayısına ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.