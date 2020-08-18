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Amazon'dan 3.500 kişilik istihdam

Amazon'un ABD'nin altı büyük kentinde yeni ofisler açarak 3 bin 500 kişilik istihdam yaratacağı belirtildi.

Amazon'dan 3.500 kişilik istihdam
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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Amazon ABD'nin altı byük kentinde yeni ofisler açarak 3 bin 500 kişilik istihdam yaratacak. Haberde yaklaşık 2 bin kişinin Amazon'un Manhattan'da 1 milyar dolara satın aldığı yeni binada görev alacağı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Amazon'un büyük dükkanlar satın alarak faaliyet merkezlerine dönüştürmeyi planladığı duyurulmuştu.

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