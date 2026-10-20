Amazon'dan Almanya'ya 16 milyar Euro'yu aşan dev yatırım

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD merkezli teknoloji ve perakende şirketi Amazon, Almanya'da 2027 yılına kadar tamamlamayı planladığı 16 milyar Euro'nun üzerinde yeni bir yatırım paketi duyurdu. Teknoloji, altyapı ve istihdamı kapsayan paketle şirketin 2010'dan bu yana ülkede yaptığı toplam yatırım 100 milyar Euro'yu aşacak.

Alman hükümetinin Berlin'de düzenlediği "Invest in Germany (Almanya'ya Yatırım Yapın) Zirvesi"nde açıklanan yatırımlar; veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, lojistik ve uydu projelerine yönlendirilecek.

Bulut ve yapay zeka altyapısına 4,8 milyar Euro

Paketin 4,8 milyar Euro'luk bölümü, Amazon Web Hizmetleri'nin (AWS) Frankfurt bölgesindeki bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için kullanılacak. Şirket, bu yatırımla Almanya'da veri güvenliğini esas alan dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

Berlin'deki araştırma faaliyetlerini de büyütecek olan Amazon, robotik ve yapay zeka alanlarına odaklanan ikinci bir Ar-Ge laboratuvarı açacak. Yeni merkezde, insanların teknolojiyle birlikte çalışmasına yönelik ileri düzey mühendislik çalışmaları yapılacak.

Uydu interneti için 24 roket fırlatma anlaşması

Yatırımların bir diğer bölümünü, "Amazon Leo" altyapısı üzerinden yürütülen uzaydan internet projesi oluşturuyor. Projeyle internet erişimi bulunmayan bölgelere yüksek hızlı bağlantı ulaştırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Amazon, telekomünikasyon uydularını yörüngeye taşımak için Avrupa merkezli Arianespace ile 24 roket fırlatımını kapsayan anlaşmaya vardı.

Lojistik ağı ve yerli yapımlar da desteklenecek

Almanya'da 40 binden fazla kişiye kalıcı istihdam sağlayan şirket, çalışanların dijital becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürecek. Siemens ve ticaret odalarıyla birlikte yürütülen sertifikasyon programlarına devam edilecek.

Yatırım bütçesinden lojistik ağının modernizasyonuna da pay ayrılacak. Ayrıca Prime Video için Almanya yapımı dizi, film ve şovların üretimine kaynak aktarılacak.

Alman hükümetinden yatırım kararına destek

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Amazon'un yatırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu yatırım, Almanya'nın geleceğine duyulan açık bir güven oylamasıdır. Güçlü veri merkezleri dijital ekonominin temelidir. Endüstrimizin veri potansiyeliyle endüstriyel yapay zekada dünya lideri olma şansına sahibiz."

Amazon Küresel Genel İlişkiler ve Hukuk Başmüşaviri David Zapolsky ise yatırımların şirketler, yerel yönetimler ve yaratıcı sektörler için sağlayacağı altyapıya dikkat çekti:

"Almanya, Avrupa'nın en cazip yatırım merkezlerinden biri. Amacımız, 2027 yılına kadar gerçekleştireceğimiz bu yatırımlarla ülkedeki şirketlerin, belediyelerin ve yaratıcı sektör çalışanlarının küresel pazarda rekabet edebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktır."