Amazon’dan iklimlendirme teknolojileri için 2 milyar dolarlık fon

23 Haziran 2020

Amazon, 2040 yılına dek Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak adına geçtiğimiz eylül ayında duyurduğu Amazon İklim Taahhüdü’nün bir parçası olarak iklimlendirme teknolojilerini fonlamak adına 2 milyar dolarlık bir fon oluşturacağını açıkladı.

Amazon’un nakliye, lojistik, enerji üretimi, imalat ve gıda ve tarım gibi pek çok alanda faaliyet gösteren firmaları fonlamak adına oluşturduğu 2 milyar dolarlık fonun İklim Taahhüdü Fonu bir başlangıç olduğunu belirtmesi fonun zaman içinde daha da artacağına işaret ediyor.

Dünyanın her yerinden, ürün öncesi start-uplardan oturmuş işletmelere kadar her aşamadan başvurunun değerlendirileceğini söyleyen Amazon CEO’su Jeff Bezos yaptığı açıklamada, “Her yatırım adayı sıfır karbon hedefine ulaşma ve gelecek nesiller için dünyayı koruma potansiyeli üzerinden değerlendirilecek” dedi.

Amazon ayrıca 2025 yılına kadar, Paris İklim Anlaşması’nın hedefinden beş yıl önce, tamamen temiz enerji kullanarak operasyonlarına devam etme kararı aldığını da duyurdu.

Amazon nisan ayında kuzey doğu Amerika’daki ormanları korumak ve yenileştirmek için 10 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Şubat ayında Amazon CEO’su Jeff Bezos iklim değişikliği ile mücadele etmek için yeni bir dünya fonu kurmak için 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştı.