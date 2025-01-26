Amazon'dan Kanada'daki yedi tesisini kapatma kararı! Binlerce çalışan işten çıkarılacak

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon.com Inc., Kanada'nın Quebec eyaletindeki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirket, bölgedeki yedi tesisinin faaliyetlerini önümüzdeki iki ay içinde aşamalı olarak durduracak ve 2020’den önceki iş modeline geri dönerek yerel küçük işletmelere dayalı bir üçüncü taraf teslimat sistemini yeniden kuracak.

1.900 çalışan işten çıkarılacak

Amazon, Quebec'teki yedi tesisinin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 1.900 sürekli ve mevsimlik çalışanını işten çıkaracak.

Şirket sözcüsü Barbara Agrait, bu kararın ardında yer alan düşünceleri paylaşarak, "2020 yılına kadar uyguladığımız, yerel küçük işletmeler tarafından desteklenen üçüncü taraf teslimat modeline geri dönmenin, müşterilerimize daha fazla tasarruf ve uzun vadede aynı yüksek kalitede hizmet sunmamızı sağlayacağını gördük" dedi.

Kanada hükümeti tepkili

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Amazon Kanada Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından, hükümetin bu gelişmeye "dehşet" ve "hayal kırıklığı" ile karşılık verdiğini belirtti. Champagne, "Kanada'da iş böyle yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Sendikalı çalışanlara karşı kampanya iddiası

Ulusal Sendikalar Federasyonu (CSN) yetkilileri, Amazon’un Quebec'teki tüm depolarının kapanacağını belirten bir mesaj aldıklarını ve şirketin bu hamlesinin sendikalı çalışanlara karşı yürütülen 'sendika karşıtı kampanyanın bir parçası' olduğunu öne sürdü. Ayrıca kararın Quebec İş Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.