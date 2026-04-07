Amazon'dan siparişlere ek ücret kararı! Enerji maliyetindeki artış satıcılara yansıdı

Amazon, sipariş karşılama ve lojistik maliyetlerindeki artışın sektör genelinde işletme maliyetlerini yükselttiğini belirterek, üçüncü taraf satıcılar için sipariş karşılama ücretlerine yüzde 3,5 oranında "geçici" ek ücret uygulayacaklarını duyurdu.

Satıcılar ise geçmişteki deneyimlere işaret ederek ek maliyetin "geçici" olduğu açıklamasına itiraz etti.

Şimdilik 4 ülke ile sınırlı

Ek ücretler, 17 Nisan'da ABD ve Kanada'daki Amazon tarafından gerçekleştirilen gönderim hizmetleri ile ABD'den Kanada, Meksika ve Brezilya'ya yapılan uzaktan gönderim hizmetleri için geçerli olacak. 2 Mayıs'ta ise ABD'deki prime abonelikler ve ABD ile Kanada genelindeki çok kanallı gönderim hizmetlerine genişletilecek.

Rakipler erken davrandı

USPS de 26 Nisan'dan itibaren paketlere ek yakıt ücreti uygulayacağını duyurmuş, UPS ve FedEx ise savaşın başlamasından beş hafta sonra fiyatları artırmıştı. Amazon'a göre yüzde 3,5'lik ek maliyet rakiplere göre "önemli ölçüde düşük" kalıyor.

Amazon, ücreti ürünlerin satış fiyatına değil gönderim maliyetlerine göre hesaplıyor ve ABD kargolar ürün boyutuna ve ölçülerine bağlı olarak ortalama 0,17 dolara denk geliyor.

Amazon Nisan 2022'de de pandemi sonrası baş gösteren tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle de yüzde 5 oranında ek ücret uygulamıştı.