Amazon'un kurucusu Bezos uzaya gidiyor

Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos ve kardeşi, Bezos'a ait Blue Origin'in önümüzdeki ay uzaya gerçekleştireceği ilk insanlı uçuşuna yolcu olarak katılacak.

Milyarder Bezos, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada "Beş yaşımdan beri hep uzaya gitmeyi hayal etmiştim. 20 Temmuz'da kardeşimle birlikte bu yolculuğa çıkacağız" dedi.

Blue Origin geçtiğimiz ay açık arttırma usulüyle bilet satışının ilk aşamasını tamamlamış ve 136 ülkeden 5,200 kişi yolcu olmak için teklif vermişti. Şu anda şirket sitesinde ikinci aşamada en yüksek teklifin 2.8 milyon dolar seviyesinde olduğu bilgisi bulunuyor.

İkinci aşama 10 Haziran'a kadar devam edecek ve satış işlemi 12 Haziran'da gerçekleştirilecek canlı yayınlanan açık arttırma ile tamamlanacak.

Şirket, özel ticari uzay yolculuğu çağını başlatmak için 20 Temmuz'da 100 kilometreden yüksek irtifaya ulaşacak, yörüngealtı olarak nitelenen yüksekliğe gezi amaçlı uzay aracı gönderecek.