AMD işten çıkarma yapacak

ABD merkezli çip üreticilerinden AMD'nin geçen yıl sonu itibariyle yaklaşık 26 bin çalışanı bulunuyor. Şirket grafik işlem birimi (GPU) üretiminde Nvidia’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

AMD, yapay zeka çipi alanında daha güçlü bir konum elde etmek için işten çıkarma yapacak. Şirketin küresel iş gücünde yüzde 4'lük azaltmaya gidilecek.

Şirketin açıklamasında şunlar kaydedildi: "En büyük büyüme fırsatlarımıza kaynaklarımızı daha iyi yönlendirmek için maalesef küresel iş gücümüzü yüzde 4 oranında azaltmayı öngören bazı hedef odaklı adımlar atıyoruz. Etkilenen çalışanlara saygıyla yaklaşmayı ve bu geçiş sürecinde onları desteklemeyi taahhüt ediyoruz."

AMD'nin hisseleri 2024'te yüzde 5 düşüş gösterirken, Nvidia hisseleri yüzde 200 artarak halka açık en değerli şirket konumuna yükseldi.