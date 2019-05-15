American Airlines, 737 Max uçaklarından endişe etmiş

15 Mayıs 2019

Amerikan yayın kuruluşu CBS ve New York Times'ın ele geçirdiği gizlice alınan ses kaydında, American Airlines pilotlarının 737 Max'in ekim ayında Endonezya'daki ilk ölümcül kazasından bir ay sonra Boeing yöneticileriyle bir araya geldiği ve "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sistemi konusundaki endişelerini dile getirdiği duyuluyor.

Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda Boeing Başkan Yardımcısı Mike Sinnett'in, ekim ayındaki kazayla ilgili "Kimse henüz tek sebebin, uçaktaki bu fonksiyon olduğu sonucuna varmadı." ifadesini kullandığı belirtildi.

Sinnett'in, öte yandan böyle bir trajedinin yaşanmasının olabilecek en kötü şey, daha kötüsünün ise bir başka trajedi daha yaşanması olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Birleşik Pilotlar Derneğinin (APA) Güvenlik Komitesi Başkanı Mike Michaelis'in de toplantıda "ne pilotların ne de başkalarının uçakta bu sistemin varlığından haberdar olmadığını" söylediği kaydedildi.

Boeing'den kasım ayındaki toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA