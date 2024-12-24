American Airlines'ın tüm uçuşları teknik arıza nedeniyle askıya alındı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), American Airlines’a ait tüm uçuşların teknik bir arıza sebebiyle askıya alındığını duyurdu. Yaşanan aksaklık, havayolu şirketinin uçuş planlamalarında ve sistemlerinde kapsamlı bir sorun oluştuğunu ortaya koydu.

American Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz sorunu en kısa sürede çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Müşterilerimize yaşattığımız rahatsızlık için içtenlikle özür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FAA yetkilileri, sorunun sistem kaynaklı olduğunu ve uzman ekiplerin müdahalede bulunduğunu belirtti. Şirketin operasyonlarına ne zaman devam edeceği konusunda henüz net bir bilgi verilmezken, yolculara uçuş güncellemelerini takip etmeleri tavsiye edildi.

Yaşanan teknik aksaklık, ABD genelindeki birçok havaalanında seferlerin aksamasına neden oldu. Havaalanlarında uzun kuyruklar oluşurken, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ek destek ekiplerinin yönlendirildiği aktarıldı.

Yetkililer, American Airlines uçuşlarının normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini ve yeni gelişmelerin kısa süre içinde paylaşılacağını duyurdu.