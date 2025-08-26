Amerika hayali pahalıya patlayacak! Vize maliyeti iki katına çıktı...

1 Ekim'de başlayacak yeni mali yıl ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat, milyonlarca kişi için daha maliyetli olabilir. Ancak bu önemli değişiklik turizm tartışmalarında neredeyse hiç gündeme gelmedi.

Artış yüzde 135'i buldu!

CNBC-e'nin haberine göre ABD Kongresi'nin kısa süre önce kabul ettiği 'One Big Beautiful Bill Act' adlı yasa, göçmen olmayan vize başvurularına 250 dolarlık (10.252 TL) ek ücret getirdi. Halihazırda 185 dolar (7.589 TL) olan turist vizesi (B1/B2) ücretine eklenecek bu rakamla birlikte toplam maliyet kişi başına yaklaşık 435 dolara (17.845 TL) çıkacak. Böylece ABD vizesi, yüzde 135'i aşan artışla dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline gelecek.

Yeni uygulamadan yalnızca ESTA programına dahil olmayan ülkelerin vatandaşları etkilenecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, ücretin resmen 2026'da devreye girmesinin planlandığını ancak yasal olarak bu mali yıldan itibaren de uygulanabileceğini duyurdu. Yetkililer, “ücretin geri ödenebilir olabileceğini” ifade etse de bu konuda net bir takvim bulunmuyor.

Turizm ve küresel etkinlikler tehlikede

Vize ücretlerindeki artış sadece tatil planlarını değil, büyük uluslararası organizasyonları da etkileyebilir. 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları için ABD'ye gitmek isteyen taraftarların ve hatta bazı sporcuların, özellikle düşük gelirli ülkelerden gelenlerin, ciddi mali engellerle karşılaşabileceği belirtiliyor. Bu durumun küresel katılımı ve kapsayıcılığı zayıflatabileceği yorumu yapılıyor.

Maliyet aileler için de oldukça yüksek. Örneğin New York, Disney World ya da Grand Canyon tatili planlayan dört kişilik bir aile yalnızca vize için 1740 dolar (71.380 TL) ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu tablo, birçok ailenin tatil tercihini başka destinasyonlara kaydırmasına yol açabilir.