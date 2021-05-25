Amerika nükleer silaha 10 yıl için 634 milyar dolar ayırdı

ABD Kongre Bütçe Ofisi, 2021-2030 yılları arasındaki nükleer silah harcamalarına ilişkin 10 yıllık raporunu yayınladı.

Raporda, "Kongre Bütçe Ofisi, şubat 2020'de sunulan Savunma Bakanlığının (Pentagon) ve Enerji Bakanlığının 2021 mali yılı bütçe taleplerinde 2021-2030 döneminde nükleer kuvvetler için yapılan planların yılda ortalama 60 milyar doların biraz üzerinde 634 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bu miktarın yaklaşık üçte ikisinin Pentagon bütçesi kapsamında yapılan harcamalar olduğu belirtilen raporda, en büyük harcamanın balistik füze denizaltıları ve kıtalararası balistik füzelere yapılacağı vurgulandı.

Raporda, Enerji Bakanlığı bütçesinde ise nükleer kuvvetler için önemli harcama kalemlerinin silah laboratuvarı ve destek faaliyetleri olacağı kaydedildi.