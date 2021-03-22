Amerika’da 29 milyar dolarlık demiryolu birleşmesi

Kanadalı demiryolu şirketi Canadian Pacific Railway ve ABD’li taşımacılık holdingi Kansas City Southern, 29 milyar dolar değerinde bir birleşmeyle ABD, Kanada ve Meksika’yı demiryoluyla birbirine bağlayacak.

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nı (USMCA) imzalamasının ardından söz konusu birleşmenin bu ülkelerdeki ticaret akışını artırması hedefleniyor.

ABD ve Kanada arasında doğu ve batıdaki büyük limanları birbirine bağlayan Canadian Pacific ile ABD, Meksika ve Kansas City’yi birbirine bağlayan Kansas City Southern’ın yolları, Kansas City bölgesinde kesişiyor. Bu sebeple merkezi Kansas City’de yer alacak Canadian Pacific Kansas City ismi altında oluşan yeni şirketin 20 bin mil (32 bin 186 kilometre) uzunluğunda demiryolu işletmesi ve 8,7 milyar dolarlık satış gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni şirketin yönetiminden Canadian Pacific CEO’su Keith Creel sorumlu olacak.