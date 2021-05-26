Amerika'da polisin ölümüne sebep olduğu kişinin ailesine 10 milyon dolar

CNN'in haberine göre, Güney Carolina'nın Charleston ilçesindeki gözaltı merkezinde, Jamal Sutherland'i zorla duruşmaya götürmek isteyen 2 polis memuru, defalarca elektroşok silahıyla tutukluya elekrik verdi.

Charleston İlçe Şerif Bürosundan elde edilen 5 Ocak 2021 tarihli görüntülerde, Lindsay Fickett ve Brian Houle isimli polislerin Sutherland'i tutukevinden kefalet duruşmasına götürmek için bir elini kelepçeleyerek yüzüstü yere yatırdığı ve sonrasında 7-8 defa elektroşok tabancasıyla elektrik verdiği görüldü. Siyahi Amerikalı yapılan müdahalenin ardından hayatını kaybetti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, iki polis memurunun 17 Mayıs'ta kovulduğu belirtildi. Gözaltında ölen mağdurun ailesine, 10 milyon dolar ödeme yapılması kararlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.