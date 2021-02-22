  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. “Amerikalılar 2022’de maske takabilir”
Takip Et

“Amerikalılar 2022’de maske takabilir”

ABD NAIAD Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de 2022 yılında da maske takılabileceğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NAIAD) Direktörü Dr. Anthony Fauci Amerikalılar’ın gelecek yıl da maske takabileceğini belirtti.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, Fauci, COVID-19’la mücadele çerçevesinde bazı kısıtlamalar  hafifletilse de Amerikalılar’ın 2022’de maske giymek zorunda  olabileceğini vurguladı.

Amerika’da günlük vaka sayıları azalsa da her gün binlerce Amerikalı virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bununla birlikte  toplumun yüzde 15’inden azı aşılanmış durumda.

Başkan Joe Biden ülkedeki aşı çalışmalarını hızlandırma amacında.

Fauci de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ülkedeki virüs  bağlantılı ölüm oranlarına dikkat çekti.

Fauci, “Amerikalılar gelecek yıl maske takmayı beklemeli mi”  şeklindeki soruya bunun mümkün olabileceği şeklinde yanıt verdi.

Fauci, gelecek yıl maske takmanın toplumlardaki virüs vakasına ve  muhtemel virüs mutasyonlarına bağlı olduğunu kaydetti.

Fauci, bununla birlikte salgını kastederek geçen yılki korkunç  ağırlıktan sonra önemli oranda normalliğin görüleceğini de vurguladı.