“Amerikalılar 2022’de maske takabilir”
ABD NAIAD Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de 2022 yılında da maske takılabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NAIAD) Direktörü Dr. Anthony Fauci Amerikalılar’ın gelecek yıl da maske takabileceğini belirtti.
Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Fauci, COVID-19’la mücadele çerçevesinde bazı kısıtlamalar hafifletilse de Amerikalılar’ın 2022’de maske giymek zorunda olabileceğini vurguladı.
Amerika’da günlük vaka sayıları azalsa da her gün binlerce Amerikalı virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bununla birlikte toplumun yüzde 15’inden azı aşılanmış durumda.
Başkan Joe Biden ülkedeki aşı çalışmalarını hızlandırma amacında.
Fauci de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ülkedeki virüs bağlantılı ölüm oranlarına dikkat çekti.
Fauci, “Amerikalılar gelecek yıl maske takmayı beklemeli mi” şeklindeki soruya bunun mümkün olabileceği şeklinde yanıt verdi.
Fauci, gelecek yıl maske takmanın toplumlardaki virüs vakasına ve muhtemel virüs mutasyonlarına bağlı olduğunu kaydetti.
Fauci, bununla birlikte salgını kastederek geçen yılki korkunç ağırlıktan sonra önemli oranda normalliğin görüleceğini de vurguladı.