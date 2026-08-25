Amerikan askeri nakliye uçağı Moskova'ya geldi

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Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait "Boeing C-17 Globemaster III" tipi uçak, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçağın Letonya'nın başkenti Riga'ya 23 Ağustos'ta ulaştığı, Moskova'ya da Riga'dan geldiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuda bilgisinin olmadığını belirtmişti.

ABD basınına göre ise uçakta bulunan ismin CIA direktörü Ratcliffe olduğu iddia edildi.