'Amerikan askerleri Suriye'den çekilecek' iddiası

Pentagon'un Suriye'den çekilmek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

ABD merkezli televiyon kanalı NBC News, Trump yönetiminin ABD askerlerini Suriye'den çıkarmak istediğini duyurdu.

3 ay içinde tam çekilme

Bunun için Pentagon'un bir aydan 3 aya kadar değişen bir süreçte tam çekilme için farklı senaryolar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Suriye'de 'terör örgütü DAEŞ'i zayıflatma' gerekçesiyle bulunduğunu ifade eden Pentagon, aralık ayında bölgeye 2 bine yakın asker konuşlandırmıştı.