'Amerikan askerleri Suriye'den çekilecek' iddiası
ABD Savunma Bakanlığı'nın Suriye'den tüm askerlerini çekmeye hazırlandığı iddia edildi.
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Pentagon'un Suriye'den çekilmek için hazırlık yaptığı iddia edildi.
ABD merkezli televiyon kanalı NBC News, Trump yönetiminin ABD askerlerini Suriye'den çıkarmak istediğini duyurdu.
3 ay içinde tam çekilme
Bunun için Pentagon'un bir aydan 3 aya kadar değişen bir süreçte tam çekilme için farklı senaryolar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Suriye'de 'terör örgütü DAEŞ'i zayıflatma' gerekçesiyle bulunduğunu ifade eden Pentagon, aralık ayında bölgeye 2 bine yakın asker konuşlandırmıştı.