'Amerikan tarihinin en önemli günü' ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi politikası bugün açıklanacak!
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan 2025’te yeni karşılıklı gümrük vergilerini resmen duyuracak. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu hamlenin modern Amerikan tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olacağını belirtti. Trump’ın, ticarette adaleti sağlamak amacıyla hazırladığı plan kapsamında ABD'de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirileceği öngörülüyor. Vergiler, duyurulduktan hemen sonra yürürlüğe girecek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir gündeme getirdiği karşılıklı gümrük vergileri, bugün resmen açıklanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın yeni ticaret politikasını duyuracağı 2 Nisan 2025’in, Amerikan tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.
Trump, ABD'ye uygulanan ticaret politikalarına misilleme olarak diğer ülkelerden gelen ürünlere aynı oranda vergi uygulanacağını açıklamıştı.
Trump: 2 Nisan, Amerika’nın “kurtuluş günü”
Leavitt, Trump’ın ticaret ekibiyle son kararlarını verdiğini belirterek, “Başkan, Amerikan halkı ve işçileri için mükemmel bir anlaşma sağladığımızdan emin olmak istiyor” dedi.
Trump’ın yeni düzenlemeler kapsamında, ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25’lik gümrük vergisi getirilmesi bekleniyor.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yeni gümrük tarifelerinin duyurulduğu andan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
Trump, yeni düzenlemeleri TSİ 23.00’te Beyaz Saray’ın Rose Garden bölümünde düzenlenecek “Amerika’yı Yeniden Zengin Yap Etkinliği”nde açıklayacak.