Amsterdam'da hızlı teslimat şirketlerine kısıtlama

Amsterdam Belediye Meclisi'nin kararına göre Getir, Flink ve Gorillas gibi hız teslimat şirketleri, şehirde online alışveriş için hizmet veren bir perakende satış noktası veya dağıtım merkezlerine getirilen bir yıllık yasak kapsamında yeni dağıtım merkezleri açamayacak.

Belediye meclisi üyesi Marieke van Doorninck bir basın açıklamasında, kapalı kaldırımlar, trafik güvenliği ve gece gürültüsü ile ilgili şikayetlere atıfta bulunarak, “Bu dağıtım merkezlerinden teslimatların hızlı şekilde artmasıyla şikayetlerin sayısı da arttı” dedi.

Belediye meclisi, gelecekte bu şirketlere verilip verilmeyeceğini ve verilecekse hangi koşullar altında olacağını değerlendirecek.

Amsterdam, bu yönde karar bir alan ilk Hollanda şehri oldu.