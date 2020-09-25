ANA hisse senedi ihracı ile 1,9 milyar dolar gelir elde edecek
Japon havacılık şirketi ANA Holding'in sermaye artırımı için hisse senedi tahvil ederek 1,9 milyar dolarlık gelir elde etmeyi değerlendirdiği duyuruldu.
Ana Holding'den yapılan açıklamada, şirketin ikinci çeyrek gelirlerinde COVID-19 salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları etkisiyle ciddi bir düşüş olduğu ve bunun sonucunda 1 milyar dolar zarar edildiği belirtildi.
Ana Holding daha önceki bir açıklamasında, yapılan masraf kısıntılarıyla 1,9 milyar dolar tasarruf yapıldığı açıklanmıştı.