ANA hisse senedi ihracı ile 1,9 milyar dolar gelir elde edecek

25 Eylül 2020

Ana Holding'den yapılan açıklamada, şirketin ikinci çeyrek gelirlerinde COVID-19 salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları etkisiyle ciddi bir düşüş olduğu ve bunun sonucunda 1 milyar dolar zarar edildiği belirtildi.

Ana Holding daha önceki bir açıklamasında, yapılan masraf kısıntılarıyla 1,9 milyar dolar tasarruf yapıldığı açıklanmıştı.