Anayasa görüşmelerinde Suriye yönetimi ile muhalifler ilk kez aynı masada

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunda, Suriye hükümetini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra aynı masada buluştu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde, muhalifler ile Suriye yönetimi arasında 30 Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresinde Anayasa Komitesinin kurulması kararlaştırılmıştı.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması sonucunda süreç tıkanmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 17 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, ertesi gün başlayacak altıncı turda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Pedersen, basın toplantısının ardından ilk kez muhaliflerin eş başkanı Bahra ve hükümeti temsil eden eş başkan Kuzbari ile aynı masada toplantı yaptı. Bahra ve Kuzbari ilk kez karşılıklı oturdu.

Görüşmelerin 18 Ekim'de başlayan altıncı turunun ilk günü ve 19 Ekim'deki ikinci günü ve dün BM Cenevre Ofisi, iki eş başkanın aynı masada toplantı yaptığı fotoğrafları servis etti.

Suriye Anayasa Komitesinin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimi, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.