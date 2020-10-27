"Ankara Anlaşması" vizesi Brexit'le birlikte bitiyor

27 Ekim 2020

Hilal SARI

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İngiltere’nin AB’den ne türlü çıkarsa çıksın, 31 Aralık itibariyle Ankara Anlaşması’na taraf olmaktan çıktığını belirterek, “AB’den resmi olarak ayrılmasıyla otomatik olarak sonlanan bir durum” değerlendirmesini yapıyor. Ankara Anlaşması’yla İngiltere’ye giden bireylerin muhtelif dava hakkı olabileceğine işaret eden Zeytinoğlu “Konu kazanılmış hakkını geri isteyen muhtelif davacılar tarafından yargıya taşınsa bile kaybetme şansımız yüksek. Tabii dava açma hakkı Brexit öncesinde Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye giden bireyler için geçerli olacaktır” diyor.

Öte yandan Zeytinoğlu, belirli tutarlarda yatırımla iş insanlarına verilen vizelerin devam edebileceğini, ancak bunun Brexit sonrası netleşeceğini söylüyor ve ekliyor: “Nasıl bir 250 bin TL’ye vatandaşlık veriyoruz, İngiltere de yine yatırım çekmek için 1 milyon sterlin de diyebilir 2 milyon sterlin de, benzer programlar başlatabilir.”

Hukuk danışmanlığı yapan CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi Hübeyra İnce de 31 Aralık 2020’de Ankara Anlaşması vizesinin biteceğini teyit ederek, söz konusu vizeye başvuracakların güncellenen kriterlere hakim olmadan hareket etmelerinin riskli olacağı konusunda uyardı.

İnce, yapılan söz konusu değişikliklerin Türk vatandaşları ile Avrupa Birliği vatandaşı olan kişileri kapsayacağını belirterek "İngiltere turist vizesi, çalışma vizesi, öğrenci vizesi ve yerleşim vizesi gibi kategorilerde yapılan değişiklikler de kasım ayı itibariyle devreye girecek” diye konuştu.

“Brexit sonrası STA için AB’yi beklemek zorundayız”

İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması sürecini DÜNYA’ya değerlendiren Zeytinoğlu, bu konuda AB ile anlaşılmasını beklemek durumunda olduğumuzu aktarıyor. AB ile bir STA’sı olmayan Malezya ile Türkiye’nin STA imzalamasının diplomasi masasında sürekli yüzümüze vurulduğunu belirten Zeytinoğlu “Yani İngiltere ile AB’ye rağmen bir anlaşma yaparsak, o sorunlu bir anlaşma olur. İngiltere ile STA yapabilmemiz için Gümrük Birliği’ndeki haklarımız nedeniyle önce AB ile anlaşmasını beklemek zorundayız. İki taraf istese bile Gümrük Birliği anlaşmamız buna müsaade etmiyor” diye konuştu.