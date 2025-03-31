Anket: ABD’lilerin yarısı Trump’ın göçmen tutumuna karşı

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 1229 yetişkin ABD vatandaşı yer aldı. Katılımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık dönemiyle ilgili genel değerlendirmelerde bulunurken, çeşitli dış politika ve iç güvenlik konularındaki tutumlarını da değerlendirdi.

Anket sonuçlarına göre, Trump’ın düzensiz göçmen politikalarına ilişkin görüşler toplumda ikiye bölünmüş durumda. Katılımcıların yüzde 49’u bu politikaları desteklediğini, yüzde 50’si ise desteklemediğini ifade etti.

Dış politikada da memnuniyetsizlik önde

Trump’ın İsrail-Filistin meselesindeki tutumuna dair katılımcıların yüzde 54’ü olumsuz görüş bildirirken, yüzde 44’ü ise olumlu yaklaştığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki duruşu da benzer şekilde eleştirildi. Katılımcıların yüzde 56’sı Trump’ın bu konudaki yaklaşımını onaylamadığını, yüzde 41’i ise desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, ticaret politikalarına ilişkin soruya verilen yanıtlarda, Trump’ın diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret ilişkilerine yönelik tutumunu yüzde 60 oranında olumsuz bulanlar, yüzde 38 oranında ise olumlu değerlendirenler olduğu görüldü.

Genel yönetim onayı da düşük

Anket, katılımcıların yüzde 56’sının genel olarak Trump’ın başkanlık görevini onaylamadığını, yüzde 42’sinin ise onayladığını ortaya koydu.