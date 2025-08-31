Anket sonuçları ortaya koydu: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı Hamas'ı destekliyor
ABD'de yapılan bir anket, Z kuşağının İsrail-Hamas çatışmasına bakışını ortaya koydu. Harvard Üniversitesi ve The Harris Poll'un araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı Hamas'ı destekliyor. Yaş ilerledikçe İsrail’e verilen destek artıyor; 55-64 yaş grubunda bu oran yüzde 84’e kadar çıkıyor. Sonuçlar, kuşaklar arasında çatışmaya bakışta belirgin bir farklılık olduğunu gösteriyor.
ABD'de yapılan bir anket, gençlerin İsrail-Hamas çatışmasına bakışındaki farklılığı ortaya koydu.
Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll tarafından 20-21 Ağustos'ta 2025 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi, Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Yaş ilerledikçe İsrail'e destek arttı
Sonuçlara göre 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini belirtti. Yaş grubu yükseldikçe İsrail'e verilen desteğin arttığı görüldü. 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 65'i, 35-44 yaşındakilerin yüzde 70'i, 45-55 yaşındakilerin yüzde 74'ü ve 55-64 yaş aralığındakilerin yüzde 84'ü İsrail yanlısı tutum sergiledi.