Anket sonuçları ortaya koydu: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı Hamas'ı destekliyor

ABD'de yapılan bir anket, gençlerin İsrail-Hamas çatışmasına bakışındaki farklılığı ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll tarafından 20-21 Ağustos'ta 2025 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi, Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Yaş ilerledikçe İsrail'e destek arttı

Sonuçlara göre 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini belirtti. Yaş grubu yükseldikçe İsrail'e verilen desteğin arttığı görüldü. 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 65'i, 35-44 yaşındakilerin yüzde 70'i, 45-55 yaşındakilerin yüzde 74'ü ve 55-64 yaş aralığındakilerin yüzde 84'ü İsrail yanlısı tutum sergiledi.