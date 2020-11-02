Anketler Biden'i işaret ederken, başkanlık seçiminde son kampanya günü

02 Kasım 2020

ABD Başkanı Donald Trump, 4 tane çekişmeli geçecek eyalette bugün destek bulmaya çalışırken, Demokrat rakibi Joe Biden son kampanya günü Pensilvanya ve Ohio'ya odaklanacak.

Cumhuriyetçi Trump, salı günü yapılacak seçimin öncesinde Biden'ı anketlerde geriden takip ediyor. Ancak yarış çekişmeli geçen eyaletlerde yakın seyrediyor ve Trump hala kazananı belirleyen eyalet seçmen kurullarından gereken 270 oyu alarak galip gelebilir.

Trump, 1992'de Cumhuriyetçi George H.W. Bush'tan beri ilk defa bir kere seçildikten sonra ikinci kere seçilemeyen başkan olmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Trump bugün North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'da miting düzenleyecek.

Trump, 2016 seçimlerinde Demokrat Hillary Clinton'a karşı bu eyaletlerde kazanmıştı ancak anketlere göre Biden bu eyaletleri Demokratların almasını sağlayabilir.

Trump'tan 'seçimlere gölge düşebilir' açıklaması

Biden, Trump'ın 7 puan önünde

Kaynak: Reuters