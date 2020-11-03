Anketlere göre Biden'in bugünkü seçimi kazanma ihtimali yüzde 90

03 Kasım 2020

FiveThirtyEight tarafından hazırlanan tahmin modeline göre ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'in kazanması olasılığı yüzde 90. Ancak Demokratlar anketlere çok fazla bel bağlamıyor ve 2016 yılındaki senaryonun tekrarlanmasından kaçınmaya çalışıyorlar.

Bugünkü seçimin sonucu belirlemek için önemli olan eyaletlere bakıldığında ise FiveThirtyEight, Pensilvanya'yı Biden'in kazanması olasılığını yüzde 87 olarak ortaya koyarken, News-Marist anketine göre Biden yüzde 51'e yüzde 46 ile Trump'ın 5 puan önünde. RealClearPolitics'in anketi de Biden'i 4,3 puan önde gösteriyor.

FiveThirtyEight, Michigan'da Biden'in kazanması olasılığını yüzde 95 olarak verirken, RealClearPolitics anketine göre Biden bu eyalette 5,1 puan önde.

Wisconsin'de Biden'in kazanması olasılığı yüzde 94 olarak ortaya konurken, anketler de Biden'i 6,6 puan önde gösteriyor.

FiveThirtyEight'e göre Minnesota'da Biden'in kazanması olasılığı yüzde 96 ve RealClearPolitics'e göre aradaki fark 4,3 puan Biden'in lehine.

RealClearPolitics'e göre Trump'ın kalesi olarak görülen ve 2016'da 8 puan farkla Trump'ın kazandığı Ohio'da Biden aradaki farkı 1,4 puana kadar indirmiş durumda. Quinnipiac Üniversitesi anketine göre ise Trump 4 puan önde.

Quinnipiac Üniversitesi'ne göre Florida'da Biden, Trump'ın 4 puan önünde. Ancak RealClearPolitics Trump'ın 1,4 puan önde olduğunu gösteriyor.