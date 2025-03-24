Anlaşma pazartesi günü açıklanabilir: Hyundai 20 milyar dolarlık ABD yatırımını açıklayacak

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai'nin ABD'deki yatırımlarına yenisini ekleyeceği öğrenildi.

Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hyundai ülkenin Louisiana eyaletinde 5 milyar dolarlık bir çelik fabrikasını da içeren 20 milyar dolarlık bir ABD onshoring yatırımını duyurmaya hazırlanıyor. Fabrikada yaklaşık bin 500 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Fabrikada ayrıca, Hyundai'nin ABD'deki iki otomobil fabrikası tarafından elektrikli araçlar üretmek için kullanılacak yeni nesil çelik üretilecek.

Yatırımın pazartesi günü duyurulması bekleniyor

Yatırımın Pazartesi günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ve Louisiana Valisi Jeff Landry tarafından duyurulması bekleniyor.

Hyundai'nin yatırımı, gümrük tarifesi uygulamalarının hemen öncesinde denk geldi.

Başkan Trump, 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı. Tarifeler, belirtilen tarihten sonra yürürlüğe girecek.

Büyük uluslararası holdingler, bu dönemde bir ticaret savaşından kaçınmak adeta yarışıyor.

Onshoring yatırım için Beyaz Saray'dalar

Öte yandan, ABD'de büyük ölçekli onshoring yatırımı planları yapan tek şirket Hyundai değil. Bu süreçte pek çok şirket yatırım planlarını açıklamak üzere Beyaz Saray'ın kapısını çaldı.

Son iki ayda Tayvanlı TSMC ve Japon Softbank, büyük ölçekli onshoring planlarını açıklamak üzere Beyaz Saray'ı ziyaret eden başlıca yabancı yatırımcılar arasında bulunuyor.