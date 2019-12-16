Anlaşma sonrası ABD'nin Çin'e ihracatı ikiye katlanacak

16 Aralık 2019

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD-Çin ticaret anlaşmasının "birinci aşamasının" iki yıl içerisinde ABD'nin Çin'e ihracatını neredeyse iki katına çıkaracağını ve üzerinde anlaşılan metnin tercümesi ve revizyonları henüz tamamlanmamış olmasına rağmen tamamen kabul edildiğini söyledi.



CBS televizyonuna açıklamalarda bulunan Lightizer, metin üzerinde "son rütuşların" yapılacağını ama ticaret anlaşmasının "tamamıyla onaylandığını" söyledi. Lightizer ABD ve Çinli yetkililerin anlaşmayı hangi tarihte imzalayacağına henüz karar verilmediğini de belirtti.



Washington ve Beijing arasında iki buçuk yıldır devam eden müzakerelerin ardından Cuma günü açıklanan anlaşma ile Çin'in ABD'den tarım, sanayi ve enerji ürünleri alımlarını yaklaşık 200 milyar dolar seviyesine yükseltmesi karşılığında ABD'nin Çin menşeili ürünlere uyguladığı gümrük vergisi oranlarını düşüreceği açıklanmıştı.



Çin aynı zamanda ABD'nin fikri mülkiyet haklarını daha iyi koruma, ABD teknolojisinin Çin şirketlerine zorla transferine engel olma, finansal hizmetler pazarını ABD şirketlerine açma ve

Çin para birimi üzerindeki manipülasyonu önleme konusunda da çeşitli taahhütlerde bulunmuştu.