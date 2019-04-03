'Anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıya ilk onay

03 Nisan 2019

İngiltere'de bir grup milletvekilinin, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük yasa tasarısı, parlamentodaki ilk aşama oylamasında çoğunluk desteği aldı.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısını tartışmaya başladı.

Tasarı, Avam Kamarası'nda yapılan ilk aşama oylamasında, 310'a karşı 315 oyla kabul edildi.

Tasarı, bu akşam yapılacak ikinci oylamada da kabul olması halinde, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na sevkedilecek. Yarın veya cuma günü Lordlar Kamarası'nda oylanacak tasarı, orada da kabul edilirse Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yürürlüğe girecek.

Tasarının yasalaşması halinde, Theresa May hükümeti, İngiltere'yi AB'den anlaşmasız ayıramayacak ve AB'den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak.

Corbyn görüşmesi

Öte yandan Başbakan May, Brexit konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmak için ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldi. İki liderin görüşmelerinin yarın da devam edeceği bildirildi.

May'in Brexit konusunda kendi partisi içindeki sert Brexitçileri bir yana bırakarak muhalefetle iş birliği aramasına tepki gösteren iki bakan istifa etti.

Kabinede yer almayan düşük dereceli bakanlardan Chris Heaton-Harris Brexit, Bakanlığı bünyesinde anlaşmasız ayrılıkla ilgili hazırlıkları yürütmekten sorumlu devlet bakanı konumundaydı. Bugün istifa eden ikinci isim de Galler'den Sorumlu Bakan Nigel Adams oldu.

Son istifalarla May hükümetinden son 12 ayda ayrılan bakan sayısı 36'ya ulaştı. Brexit sürecinde, May hükümetinden istifa eden en üst düzey bakanlar arasında, 1 dışişleri, 2 Brexit ve 1 çalışma bakanı yer aldı.

Kaynak: AA