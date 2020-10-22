Ant Group 35 milyar dolarlık halka arz için son izni aldı

22 Ekim 2020

Çin'li Alibaba Group bünyesinde, fintech alanında faaliyet gösteren ANT, Çin Hisse Senetleri Düzenleleme Komisyonu, yerel kurallar dahilinde Ant'ın halka arz talebini kabul etmesiyle, Hong Kong ve Shanghai borsalarında gelecek haftalarda halka arz edilecek.

Ant'ın 35 milyar dolarlık halka arzı, geçtiğimiz kasım ayında 29,4 milyar dolara halka arz edilen Suudi Aramco'yu geçerek tarihin en büyük halka arzı olurken, diğer yandan hem Hong Kong hem de Shanghai borsalarında ayın anda gerçekleştirilen ilk halka arz olacak.

Ant, 23 Ekim tarihinden Shanghai borsası ile fiyatlama görüşmeleri yaptıktan sonra 26 Ekim tarihinde yerel kur üzerinden bir fiyat belirleyeceğini duyurdu.

Fintech grubu, hisse teklifini her borsada 1,67 milyara kadar satış yaparak Hong Kong ve Shanghai arasında eşit bir şekilde bölmeyi hedefliyor. Ant tarifnamesinde, belirtilen miktarın Ant'ın yüzde 15'lik bir ek satış hakkı veya fazla tahsis seçeneği uygulanmadan önce, genişletilmiş sermayesinin yüzde 11'ini temsil edeceğini belirtildi.

Çin'in en büyük mobil ödeme şirketi olan Ant, operasyon gelirlerini yılın ilk 9 ayından yüzde 42,6 artırarak 17,78 milyar dolar ve yüzde 74,3 artışla 10,412 milyar dolar net kar elde etti.