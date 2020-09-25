Ant Group blockchain temelli ödeme platformunu faaliyete aldı

25 Eylül 2020

Ant, Trusple adını verdiği blockchain temelli yeni ülkeler arası ödeme platformu ile alıcı ve satıcılara otomatik işlem emri ve işletmeler arası ticaret imkanı sunacak.

Ant Group, Hong Kong ve Shanghai piyasalarında halka arza hazırlanırken, söz konusu işlem 35 milyar dolarlık işlem büyüklüğü ile, geçtiğimiz 29,4 milyar dolara halka arz olan Suudi Aramco'nun önüne geçerek dünyanın en büyük fonlamasını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Daha önce Ant Financial olarak anılan Ant, sıkı finansal düzenlemeler sonrasında, kendisini finansal hizmetler veren bir teknoloji şirketi olarak konumlandırmaya başladı.

Patent veri tabanı IncoPat verilerine göre, Ant geçtiğimiz iki yılda aldığı blockchain patentleriyle küresel ölçekte en fazla blockchain patentine sahip olan şirket oldu.