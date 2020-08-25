ANT Group halka arz ediliyor

25 Ağustos 2020

Jack Ma'nın sahibi olduğu ve 150 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli fintek şirketlerinden olan Ant Financial Services Group, hong Kong ve Shanghia borsalarında halka arz için başvuru yaptı.

Şirketin ilk kez halka arz kararı, Çin'in hizmet sektörünü dijitalleştirme hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacağının kararlaştırılmasından sonra, temmuz ayında ortaya atılmıştı.

Ant Group'un piyasa değerinın halka arz sonrasında 2000 milyar dolara yükseleceği tahmin edilirken, şirket yılın ilk çeyreğinde 10,49 milyar dolar gelir ve 3,17 milyar dolar net kar açıklamıştı.

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