Ant Group'un Shanghay ve Hong Kong'daki halka arzı durduruldu

04 Kasım 2020

Alibaba'nın iştiraklerinden Ant Group'un Shanhay ve Hong Kong borsalarındaki 35 milyar dolarlık halka arzının durdurulduğuna dair açıklama Shanghay ve Hong Kong borsaları tarafından yapıldı.

Shanghay Borsası'nın yaptığı açıklamada, "Ant, finansal teknoloji düzenleme-denetim ortamı gibi ciddi konularda bildirimde bulundu. Bu konular, Şirket'in kote olması veya bildirim zorunluluklarını yerine getirmesi için gerekli şartları karşılamayabilir. Bunun sonucu olarak Şirket'in STAR Market olarak bilinen Bilim ve Teknoloji Innovasyon Pazarı'na kote olmasının askıya alınmasına karar verildi" denildi.

Karar Çin basınında "gerekli, makul ve yasal" olarak görüldü

Çin'in devlet destekli basın organlarında uzmanlara dayandırılarak yapılan yorumlarda Ant Group'un 35 milyar dolar büyüklüğündeki halka arzının durdurulmasının "gerekli, makul ve yasal" bir adım olduğu ifade edildi.

Çin Siyasi Bilimler ve Hukuk Üniversitesi öğretim görevlisi Zhang Zixue, China Securities Journal'a yaptığı değerlendirmede, bu kadar büyük teknoloji şirketlerinin finansal alana kaymalarının özellikle adil rekabet ve veri güvenliği konusunda sorunlara yol açacak olması nedeniyle Ant Group halka arzının daha çok tartışılması gerektiğini ifade etti.

Ant Group halka arzının durdurulması Çin'in Twitter benzeri sosyal medya uygulaması Weibo'da en çok konuşulan konuların başında gelirken, bazı yorumcular, "Çinli regülatörler Ant hızla büyürken bir gözlerini kapattılar. Ancak halka arz, riskin hissedarlara ve halka doğru kayacak olması nedeniyle bunu yapmaya devam edemeyeceklerini gösterdi" değerlendirmesinde bulundular.